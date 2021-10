PF faz operação contra grupo especializado em roubos a bancos

Policiais federais cumprem hoje (26) seis mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão contra um grupo suspeito de roubar bancos. Os mandados, que estão sendo cumpridos pela operação Magia Negra, foram expedidos pela Vara Única da Justiça Federal em Muriaé (MG).

As investigações da Polícia Federal (PF) começaram em junho deste ano, depois de roubo a uma agência bancária da Caixa Econômica Federal em Pirapetinga (MG). Na ocasião, os assaltantes destruíram o banco com explosivos, fizeram reféns e fugiram em direção ao estado do Rio de Janeiro.

Entre os suspeitos estão ex-militares, com habilidade no manuseio de explosivos, e ex-vigilantes. Eles deverão responder pelos crimes de roubo qualificado, pertencimento a organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, o nome da operação faz referência a um dos líderes do grupo.