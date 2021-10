PJC alerta condutores: “acham que Cuiabá e VG não tem bafômetro”

A Polícia Judiciária Civil (PJC) fez uma publicação nas redes sociais com um alerta aos motoristas, especialmente àqueles que insistem em dirigir mesmo após ingerir bebida alcoólica.

“Todo mundo sabe que não se pode dirigir depois de beber. Mas mesmo assim algumas pessoas ainda infringem a lei, acham que ingerir apenas uma latinha não fará diferença na hora do teste. Outras pessoas acham que em Cuiabá e Várzea Grande não tem bafômetro, por isso não é preciso se preocupar. Se enganam as pessoas que pensam desta forma”, diz trecho da publicação.

A PJC lembrou que a infração para quem comete tal penalidade é considerada gravíssima, gerando multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Além disso, o infrator tem seu veículo retido até a apresentação de condutor habilitado e recolhimento do documento de habilitação.

“E não adianta oferecer dinheiro ao Policial, isso também configura crime e você pode ser punido, com reclusão, de dois a 12 anos de prisão e ainda o pagamento de multa. Por isso se você for curtir o final de semana com os amigos e quiser beber, peça um Uber ou vá de táxi. Mas não cometa este crime”, acrescenta o post.

