Plantio da soja chega a 20% da área prevista em Mato Grosso

Os agricultores estão aproveitando as chuvas para garantir o plantio da soja em Mato Grosso (MT). Com boa umidade do solo em várias regiões do estado, o cultivo segue em ritmo acelerado chegando a 20% da área prevista para esta safra. As informações são do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

No ano passado, apenas 3% das lavouras estavam semeados nesta mesma época. A média para as últimas cinco safras é de 12% cultivados neste mesmo período.

Conforme o Imea, o acumulado favorável de chuvas registradas em Mato Grosso contribuíram para um avanço.

“Apesar dos bons volumes de chuvas registrados no estado, algumas regiões não receberam uma boa cobertura, como é o caso da centro-sul, que devido ao volume pluviométrico mais baixo acumulado na última semana, apresentou o menor percentual semeado, de 3,71%. Assim, até o dia 17 de outubro, as previsões climáticas da

Administração Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA) apontam volumes satisfatórios para o estado de Mato Grosso, o que pode colaborar com o avanço na semeadura da oleaginosa” explicam os economistas do Instituto.