PM apreende entorpecente e homem é preso por tráfico de drogas

Um homem foi detido pelo crime de tráfico de drogas, na madrugada desta quarta-feira (6), em Rondonópolis (MT).

A guarnição realizava patrulhamento na entrada do bairro Vila Canaã, localidade conhecida por grande concentração de indivíduos realizando tráfico e uso ilícito de drogas, quando visualizou o suspeito dispensando algo similar a entorpecente.

Foi realizada a abordagem e localizado no chão uma porção de substância análoga a maconha. No bolso do indivíduo a PM encontrou outra porção de substância análoga a maconha parecida com a que foi localizada no chão e com o mesmo tipo de embalagem.

A guarnição também apreendeu notas trocadas de diversos valores, totalizando R$ 650.00.

O suspeito não soube informar a origem do entorpecente e dinheiro, mas disse que já foi apreendido duas vezes pelo crime de tráfico de drogas quando tinha 16 anos de idade.

Diante dos fatos, o indivíduo foi encaminhado para a Delegacia.