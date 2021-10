PM apreende trio após realizar dois roubos seguidos em Rondonópolis

Três menores foram apreendidos com pistola e revólver após realizarem dois roubos na noite da última sexta-feira (29), em Rondonópolis-MT.

De acordo com informações do Tenente Satiro, uma vítima acionou a Polícia Militar (PM), informando que seu veículo Honda City, havia sido roubado no bairro Vila Rica por três indivíduos que aparentavam serem menores.

Momentos depois, a PM foi informada de um outro roubo, desta vez, em uma farmácia localizada na região central com as mesmas características do trio envolvido no primeiro roubo.

A PM iniciou buscas e com êxito localizou os menores dentro do carro roubado. Mesmo com a ordem de parada eles iniciaram fuga.

Foi realizado o acompanhamento com várias viaturas e nas proximidades do Jardim HD, os suspeitos se renderam. Vale ressaltar que no trajeto da fuga eles tentaram se livrar da pistola e do revólver jogando pela janela.

Durante a abordagem foi constatado que o trio utilizou as armas para coagir a vítima do carro e também o funcionário da farmácia no momento dos roubos.

Todos os três menores foram reconhecidos pelas duas práticas de roubo e mediante aos fatos conduzidos para a delegacia.

As armas foram apreendidas, o carro roubado e o dinheiro levado da farmácia foram recuperados.