Polícia Civil prende casal envolvido em golpes de estelionato e adulteração de veículos

Um casal envolvido em crime de estelionato na venda de veículo foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na quinta-feira (30), em ação realizada pelas equipes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, 1ª Delegacia de Polícia e Delegacia Regional de Rondonópolis.

Os suspeitos emprestavam a conta bancárias para receber os valores subtraídos das vítimas e foram autuados em flagrante pelos crimes de estelionato. Na residência do casal também foram encontradas motocicletas com sinais de adulteração, sendo o casal autuado também pelo crime de adulteração de sinal de veículo automotor.

As investigações iniciaram após a Polícia Civil tomar conhecimento do crime de estelionato cometido por meio de um aplicativo de mensagens, com vítima uma pessoa do estado de Goiás, cujas informações foram passadas pela polícia goiana.

Segundo as informações, a vítima queria comprar uma camionete quando viu o anúncio de uma GM S-10 pelo valor de R$ 210 mil. Na negociação, foi acordado que a vítima daria um veículo Ford Ranger de entrada e posteriormente depositária o valor de R$ 135 mil.

Para o pagamento do valor, a vítima realizou duas transferências bancárias para duas contas distintas, sendo uma no valor de R$ 65 mil e outra no valor de R$ 70 mil. Logo após a transferência dos valores, o verdadeiro dono do veículo entrou em contato com a vítima, momento em que descobriram que foram vítimas de um golpe.

Logo que o boletim de ocorrência foi registrado, os policiais da 1ª DP iniciaram as diligências para localizar os responsáveis pela conta bancárias chegando a residência em que foi encontrada a suspeita e o seu marido.

Em buscas na casa, os policiais encontraram diversos cartões de contas bancárias. Questionada, a suspeita confessou que emprestou a sua conta para um terceiro e que receberia R$ 300 para receber a transferência. No local, também foi apreendido uma porção de maconha, R$ 450 em dinheiro e duas motocicletas, sem identificação de chassi e com motor de outra marca.

Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis, onde após serem interrogados foram atuados em flagrante por crime estelionato e adulteração de sinal de veículo automotor.