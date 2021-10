Polícia Civil prende executores de tentativa de homicídio no bairro Mathias Neves

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), prendeu nesta sexta-feira (01) dois homens apontados como executores de uma tentativa de homicídio ocorrida em 29 de agosto no bairro Mathias Neves. O mandante do crime ainda está sendo procurado.

As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Criminal de Rondonópolis.

O primeiro preso foi localizado também no bairro Mathias Neves onde estava morando há pouco tempo. Os policiais seguiram para antiga casa do suspeito e realizaram uma busca no local.

O outro suspeito foi preso pelo envolvimento no mesmo crime.

O CASO

Quando a Polícia chegou no local, encontrou a vítima caída ao solo com alguns ferimentos provenientes de disparos de arma de fogo nas regiões das pernas e cintura.

Segundo informações de testemunhas, dois indivíduos em uma motocicleta com características desconhecidas, chegaram no local e efetuaram os disparos. Um parente da vítima disse que no dia anterior, o suspeito e a vítima tiveram um desentendimento, chegando a vias de fato. Ainda conforme informações, o suspeito disse a todos que iria mandar o pessoal de uma facção criminosa matar a vítima.