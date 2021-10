Polícia está à procura de Nego do Borel

Desde ontem ((4) Nego do Borel está desaparecido. O artista deixou de se comunicar com a família o que levou a mãe do artista, nome verdadeiro Leno Maycon Viana Gomes, a registrar um boletim de ocorrência em uma delegacia localizada no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Diligências já foram destacadas para tentar encontrar o cantor que, recentemente ganhou o noticiário depois de ter sido expulso da 13ª edição do reality show “A Fazenda”.

Nego saiu do programa no último dia 25 acusado de suspeita de estupro de vulnerável – ele teria tentado ter relações sexuais com a participante Dayane Mello que estava com o comportamento visivelmente alterado após consumir álcool em uma das festas do programa exibido pela Record.

A assessoria do artista confirmou o desaparecimento de Leno, que recentemente disse estar passando por um momento emocional difícil, mas que não tinha ainda maiores informações sobre o caso.