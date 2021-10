Polícia Militar recebe etilometro e instrução para uso em abordagens e operações

O 5º Batalhão de Polícia Militar recebeu nesta quinta-feira (21) mais um etilometro para ser utilizado nas abordagens e operações realizadas na cidade. Outro aparelho que estava em Cuiabá para aferição também retornou.

De acordo com o subcomandante do 5º Batalhão de Polícia Militar de Rondonópólis, Tenente Coronel Osório, com o retorno das atividades, as pessoas voltaram a ir às ruas e bares e por isso há necessidade desse tipo de fiscalização “As pessoas precisam se sentir seguras no trânsito, e por isso essa fiscalização com o uso do etilometro é tão importante” afirmou.

O Tenente Dutra afirmou que essa é uma ação conjunta que o Estado está realizando para garantir mais segurança no trânsito em todo o Estado. “Neste momento está sendo feita a capacitação dos policiais para uso do etilometro para que ele efetivamente ajude na fiscalização” afirmou.

MAIS CAPACITAÇÃO

Também foi realizada nesta quinta-feira a capacitação de Atendimento Pré-Hospitalar em Combate (APH) que prepara o policial para intervir de forma segura e rápida em prol da vítima que foi ferida em área de risco.