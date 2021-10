Policiais penais impedem entrada de drones, celulares e drogas na Mata Grande

Somente nesta terça (12) e quarta-feira (13), policiais penais da Penitenciária Major PM Eldo Sá (Mata Grande), em Rondonópolis (MT), impediram a entrada de quatro drones, quatro celulares e porções de entorpecentes na unidade.

As diferentes ocorrências foram registradas ao longo dos dois dias, durante o plantão dos servidores. Na terça-feira, o Plantão Bravo apreendeu dois dos quatro drones, que estavam caídos no perímetro da unidade. Neste mesmo dia, durante procedimento de revista na cela 8 do Raio II, foram encontrados dois aparelhos celulares smartphone e um fone de ouvido.

Já na manhã desta quarta-feira, o policial penal que fazia a vigilância na Torre II viu quando um aparelho drone realizava uma descarga de substâncias entorpecente no Raio III. Os policiais conseguiram abater o objeto, que caiu neste mesmo raio.

No período da tarde desta quarta-feira, policiais penais das Torres II e III detectaram mais um drone sobrevoando a unidade com materiais ilícitos. De imediato, a equipe de contenção foi acionada, se dirigindo para a laje do Raio II e obteve êxito em apreender o equipamento.