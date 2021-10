Prefeito e vereador cobram novo batalhão da PM na Vila Operária

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, e o vereador Reginaldo Santos (SD) reiteraram nesta semana o pedido para que o Governo do Estado instale um novo batalhão da Polícia Militar exclusivamente para atender o distrito da Vila Operária, o maior do município.

O pedido foi encaminhado ao secretário estadual de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, durante uma rápida reunião. O vereador lembrou que a reivindicação é antiga e pode tornar mais eficiente a ação da PM na região.

“Essa pauta de um batalhão na Vila Operária é um pleito do Condivo (Conselho de Desenvolvimento Distrital de Vila Operária), na pessoa do Padre Lothar, e do movimento comunitário como um todo. Estamos falando de uma região que tem mais de quarenta bairros e 60 mil pessoas”, argumentou Reginaldo.

Alexandre Bustamante recebeu ainda a promessa de que o município garantirá a doação da área para a implantação da unidade policial.

O prefeito José Carlos do Pátio confirmou a disposição de fazer a parceria e chegou a gravar um vídeo reforçando o pedido.

“Pra nós é uma honra muito grande. É um sonho dos moradores e um pedido do vereador Reginaldo Santos, é uma proposta dele para a região dele, nossa querida Vila Operária. E eu quero me colocar à disposição para somar nisso”, garantiu Pátio.

O secretário Alexandre Bustamante considerou o pleito justo e disse que, com o apoio necessário, não vê dificuldade para atender a reivindicação. “Sem dúvida nenhuma que uma unidade de policiamento na Vila Operário será importante. Temos que contar com o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura e da bancada federal e estadual, onde emendas parlamentares serão cruciais para criação desta unidade”.

“Quando todos querem e somam, a gente consegue alcançar o intento (…) A gente vai tocar esse projeto pra frente”, finalizou Bustamante.

(com informações da Assessoria)