Prefeito entrega veículos e destaca importância de agentes de combate à endemias

O Dia do Agente de Combate à Endemias foi celebrado hoje (01) com uma atividade especial na Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ) de Rondonópolis. O prefeito José Carlos do Pátio (SD) e o secretário municipal de Saúde, Vinicius Amoroso, participaram de um café da manhã e lideraram uma solenidade para a entrega de veículos e homenagens aos profissionais.

A equipe de agentes do combate à endemias foi contemplada com cinco novas motos que serão utilizadas pelos supervisores durante o serviço de campo, agilizando o trabalho de captação de dados e relatórios junto aos agentes que estão atuando nos bairros.

O município conta atualmente com 221 agentes de combate à endemias fazendo a prevenção e auxiliando no combate às doenças endêmicas.

Durante o encontro os agentes conversaram com o prefeito sobre o trabalho realizado no município, apresentaram sugestões e também ouviram informações sobre os projetos da administração nesta área.

José Carlos do Pátio falou sobre os avanços da gestão no setor da saúde, principalmente nas questões de prevenção de doenças. Ele também destacou os investimentos que contribuíram na melhoria do trabalho dos agentes.

O evento também contou com a presença do vereador Jonas Rodrigues (SD), que representou a Câmara Municipal, e de vários integrantes a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde.