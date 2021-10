Prefeito inaugura Parque Ecológico e anuncia voto em Lula para presidente

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (SD), decidiu declarar publicamente o apoio à candidatura de Luís Inácio Lula da Silva a presidente em 2022. O anunciou foi feito ontem (03) em um discurso durante a inauguração do Parque Ecológico do Escondidinho – Antonio Rodrigues do Nascimento, na região Salmen.

“Quero aqui já declarar meu voto na próxima eleição, que vai ser em Luis Inácio Lula da Silva”, disse o prefeito sob aplausos do público.

José Carlos já vinha dando sinais de que poderia apoiar a candidatura do petista. Nas últimas semanas ele cobrou mais apoio do Governo Federal e fez menções elogiosas às gestões do PT.

Em várias ocasiões o prefeito lembrou, por exemplo, que durante o governo de Dilma Rousseff (PT) recebeu recursos para construir 17 creches no município, enquanto o Governo Bolsonaro não garantiu recursos para nenhuma em quase três anos.

Ontem José Carlos do Pátio voltou a elogiar a atuação de Dilma e disse que, além de votar em Lula, quer ampliar a base de apoio ao petista no município (veja o vídeo abaixo).

“Quero uma virada em Rondonópolis a partir de agora, em apoio aquele que defende as classes populares e os mais humildes”, afirmou.

O PARQUE

O parque inaugurado ontem começou a ser construído em 2010 e teve a obra paralisada por diversas vezes. Construído com recursos federais e contrapartida do município, ele atenderá principalmente os moradores do Jardim Ana Carla, Parque Universitário, Parque Universitário, Pedra 90, Rui Barbosa, Vila Olinda e bairros vizinhos – numa região carente de opções de lazer.

A estrutura conta com arena esportiva, parque, quiosques, salas para o setor administrativo, mirante, pista de caminhada de mais de quatro mil metros quadrados e outros atrativos.

A inauguração contou com banda de música, apresentações culturais e competições esportivas.