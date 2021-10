Prefeito questiona mudança administrativa na Câmara e geral mal estar

Causou mal estar na Câmara a resistência do prefeito José Carlos do Pátio (SD) em sancionar o Projeto que muda a estrutura administrativa do Legislativo, abrindo caminho para a contratação de assessores parlamentares.

A ocupação dos cargos é impedida por uma decisão judicial, atendendo a Ação impetrada pelo Ministério Público. Os vereadores que se reelegeram conseguiram ainda manter os chefes de gabinete, os demais nem isso têm.

Para superar o problema, os vereadores elaboraram o Projeto que abre a possibilidade da contratação de pelo menos três assessores por gabinete. A proposta foi aprovada por unanimidade e a expectativa era que fosse sancionada rapidamente pelo prefeito.

Mas, além de adiar a decisão, o prefeito ainda encaminhou para a Câmara alguns questionamentos feitos pela Procuradoria Jurídica do Município, acerca dos gastos e da legalidade da medida – o que aumentou a irritação dos vereadores.

Mesmo aliados, descontentes como o presidente Roni Magnani (SD) manifestaram insatisfação com o comportamento do chefe do Executivo.

“As questões administrativas internas cabem ao Poder Legislativo, que é autônomo e independente. Sinceramente não entendi o porquê desse questionamento, até porque temos órgãos de controle, divulgamos todas as informações no Portal da Transparência e temos nosso CPF vinculado a todas as decisões tomadas aqui”, declarou Roni.

Na opinião do presidente da Câmara, a atuação do Executivo indica uma interferência indevida no Poder Legislativo.

“Peço tão somente que ele (o prefeito) faça o papel que lhe cabe: sancionar e publicar a lei, ou vetá-la”, afirmou.

Alguns vereadores chegaram a sugerir que a Mesa Diretora da Câmara elaborasse um documento formalizando a insatisfação e cobrando uma decisão sobre a matéria. Mas, Roni Magnani disse que iria aguardar o prazo de 15 dias previstos na Lei Orgânica para a manifestação do prefeito.

O Portal AGORA MT foi informado que neste meio tempo os vereadores da bancada de apoio tentarão convencer o prefeito a sancionar o projeto.

Caso o chefe do Executivo decida pelo veto, a proposta volta à Câmara que poderá derrubar essa decisão e determinar a promulgação da lei.