Prefeitura de Tesouro promoveu atividades para celebrar Dia do Servidor Público

A Prefeitura Municipal de Tesouro realizou ontem (28) uma série de atividades para celebrar o Dia do Servidor Público. A programação que contou com visitas e apresentações musicais em órgãos sediados na zona urbana e também no distrito de Batovi.

O prefeito Isaack Castelo Branco e o vice-prefeito Gledson Luís prestigiaram os servidores em cada repartição pública, e instituições do município. A homenagem musical ficou por conta de apresentações ao vivo da banda Marinho e seus Beat Boys, uma das mais tradicionais de Rondonópolis.

Segundo relatos dos servidores, essa foi a primeira vez que tiveram um reconhecimento dessa maneira pelas ações desenvolvias no município.

“Eu iniciei minha caminhada no setor público em 1996 como agente comunitária de saúde, e eu aprendi muito até chegar aqui. E ter esse reconhecimento por parte do gestor e de toda a população pelos nossos serviços prestados é maravilhoso. Essa homenagem hoje com toda certeza ficará marcada por todos os servidores municipais, ” disse a Chefe de Gabinete, Rosilda Rodrigues.

O servidor Edson Antônio da Silva disse que ficou surpreso e feliz com o reconhecimento. “Em mais de 20 anos sendo servidor público em Tesouro, essa é a primeira vez que somos homenageados dessa forma tão linda. O prefeito Isaack e o vice Gledson estão de parabéns, e isso nos motiva a trabalharmos cada dia mais em prol da nossa população”, relatou Edson.

O prefeito Isaack Castelo Branco disse reconhecer o valor de cada servidor. Segundo ele, o reconhecimento da importância do serviço público é também uma forma de estimulá-los como agentes fundamentais para construção de um município melhor.

“Andamos desde cedo em todas as repartições públicas do nosso município para homenagear todos os servidores do nosso município. Eu sou muito grato por cada servidor municipal. Eles nos ajudam diariamente a cumprir o compromisso de fazer um Batovi e Tesouro melhor para todos os nossos munícipes”, destacou Isaack Castelo Branco.

(com informações da Assessoria)