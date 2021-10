Prefeitura faz entrega de R$ 100 mil para a Casa do Adolescente

A Casa do Adolescente recebeu nesta segunda-feira (25) uma doação de recursos da Prefeitura Municipal no valor de R$100 mil.

De acordo com o prefeito, o objetivo é ajudar na construção da unidade que tem ajudado tanto as crianças da região.

De acordo com o presidente da Casa do Adolencente, Wagner Garcia Bolonhesi, o valor irá ajudar muito na construção da unidade que deve ser inaugurada no próximo ano e mais que dobrar a quantidade de crianças e adolescentes que são atendidos no contraturno com atividades esportivas e complemento educacional.

De acordo com o vereador Adonias Fernandes, essa ajuda foi um pedido do Rotary, que teve aprovação da Câmara Municipal e que vai ajudar muito, não só as crianças da região, mas toda sociedade de um modo geral.