Prefeitura inaugura obras de drenagem e pavimentação asfáltica nos Distritos Industriais de Rondonópolis

O prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) aproveitou a visita do governador Mauro Mendes (Dem) nesta segunda-feira (04) para inaugurar as obras realizadas no Distrito Industrial Augusto Bortoli Razia, Distrito Industrial Vetorasso e Distrito Anézio Pereira.

Foram investidos nas obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nos três distritos mais de R$25 milhões, vindos de recursos próprios.

Foi assinado também um convênio no valor de R$48 milhões para completar as obras de pavimentação e drenagem do Distrito Industrial.

“Essas obras são obras de muita qualidade. Em alguns lugares chega a 10 cm de asfalto. Nunca um prefeito investiu tanto nos Distritos Industriais como agora” afirmou o prefeito Zé Carlos do Pátio.