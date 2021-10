Prefeitura de Tesouro comemora Dia das Crianças com inauguração de parques infantis

Atendendo a uma demanda antiga da comunidade e um sonho das crianças que não tinham um local adequado para brincarem, a Prefeitura Municipal de Tesouro inaugura dois parques infantis em comemoração ao Dia das Crianças, proporcionando assim, um local para que as crianças tenham momentos de lazer mais agradáveis.

Os dois parques foram adquiridos e instalados recentemente em Tesouro e no Distrito Batovi. São brinquedos fabricados com materiais de alta qualidade e durabilidade, pensados para a diversão e saúde das crianças. Os brinquedos escolhidos não apresentam cantos e nem pontas, conta com escorregadores, balanços, gangorras e gira-gira.

Serão realizados dois eventos, a inauguração do Parque Infantil Daniel Ferreira Marques no Distrito Batovi está marcada para hoje (11) às 16h00 Praça Hildebrando da Silva Daltro. O nome do parque foi instituído através da Lei Municipal nº614/2021, e homenageia o menino Daniel Ferreira Marques de apenas dois anos que morreu vítima de um afogamento no Distrito de Batovi no dia 01 de janeiro de 2003.

Já na zona urbana de Tesouro a festa de inauguração está marcada para amanhã (12), Dia das Crianças, às 16h00 no Parque Infantil Murilo Ferreira de Souza, localizado na Avenida Marechal Rondon. O nome do parque foi instituído através da Lei Municipal nº613/2021, e homenageia o jovem Murilo Ferreira de Souza, que morreu vítima de um afogamento no Rio das Garças em Tesouro no dia 05 de junho de 2021. O jovem tinha apenas 15 anos de idade, e estava em um momento de lazer com alguns amigos no rio.

O prefeito Isaack Castelo Branco disse que está ansioso pela entrega: “Voltar a ver as crianças felizes, brincando, será algo muito gratificante. Nós também nos preocupamos com o bem-estar delas, não só com a educação e saúde, foi uma conquista muito importante para a família tesourense e batoviense, porque toda criança merece ser feliz, e é um direito das nossas crianças ter lugares dignos para brincarem. Escolhemos cuidadosamente os brinquedos, que inclusive antigamente a gente só via em shoppings de cidades grandes, e agora trouxemos para fazer a alegria da criançada. ”

Durante os dois eventos a equipe da Secretaria Municipal de Saúde fará aferição da temperatura corporal, terá tapetes sanitizantes, e álcool em gel disponível para a higienização das mãos. E a equipe da Secretaria Municipal de Promoção Social distribuirá pipoca, algodão doce, refrigerantes e água mineral.

Com a inauguração dos primeiros parques infantis, a atual administração municipal atende a mais uma demanda da comunidade, os novos parques serão aproveitados para os momentos de lazer da família