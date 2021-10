Prefeitura realiza ‘Rota do Progresso’ e apresenta desenvolvimento da cidade para imprensa

Jornalistas locais e da capital participaram neste sábado (02) da ‘Rota do Progresso’ em Rondonópolis. Um grande evento realizado pela Prefeitura municipal com objetivo de apresentar o desenvolvimento e as obras que estão sendo realizadas na gestão do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD).

O primeiro local visitado foi o distrito de Boa Vista, que tem recebido vários investimentos na área de educação, pavimentação asfáltica, além do Frigorífico de Peixes Dionísio Passos dos Santos, que foi construído pelo município com o intuito de fortalecer a produção da região.

Logo depois, a visita foi a Unidade Básica de Saúde do bairro Mathias Neves que atende toda a região. De acordo com o secretário da Pasta, Vinícius Amoroso, a atual gestão tem investido muito na humanização do tratamento da população. “Mais de 600 mil pessoas buscam Rondonópolis como socorro para atendimento de saúde, somos uma cidade polo, pois os municípios vizinhos não conseguem realizar alguns atendimentos e por isso vários investimentos estão sendo feitos” afirmou o secretário que salientou ainda a preocupação do prefeito com a saúde bucal.

Ele lembrou ainda o esforço realizado durante o período de pandemia “Somos a única cidade do Centro-Oeste que tem um hospital que realiza todo o atendimento no mesmo prédio. No hospital de retaguarda realizamos desde a primeira consulta até a internação, em casos mais graves”

Na área da educação, a unidade escolhida foi a Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB), Maria Aparecida de Oliveira, localizada no residencial Dona Neuma. A secretária da Pasta, Mara Gleibe, pontou os investimentos feitos na Educação, como a construção de 20 novas unidades e reforma de outras 72, além dos mais de R$ 4 milhões investidos em brinquedos pedagógicos.

O prefeito afirmou que tem um compromisso com a educação e que busca investir ainda mais “Crescemos o dobro que as outras cidades e por isso precisamos investir em educação. Vou autorizar a construção de mais 10 escolas. Não vou medir esforços para construir escola. Quero universalizar a educação infantil, o papel das crianças é na escola. A família sozinha não tem condições de cuidar dos seus filhos, essa responsabilidade também é do estado” afirmou o prefeito.

Outro ponto que chamou a atenção na rota é a parte de construção civil e investimentos nessa área. A Secretária de Habitação e Urbanismo, Huani Maria Santos Rodrigues, deu exemplo da expansão territorial da faixa 1 que são 15 empreendimentos, com 12 mil unidades habitacionais que irão beneficiar 38 mil pessoas.

Outro local visitado foi a construção da Unemat, que será no espaço do antigo aeroporto. Lá foram mostrados, além da obra que está sendo realizada em parceria com uma empresa através de uma contribuição social, o cursinho pré-vestibular Zumbi dos Palmares que foi institucionalizado e agora atende alunos e disponibiliza apostilas, transporte, e uniformes.

No período da manhã, o último ponto visitado foi o Parque do Escondidinho, que será oficialmente inaugurado neste domingo (02). O valor do investimento foi de quase R$3 milhões e, de acordo com o secretário de Meio Ambiente, Leandro Bernardo Leite, este é o primeiro de uma lista de quatro parques que serão feitos. O local conta com uma grande pista de skate e quadras de esporte.

As visitas continuaram durante a tarde.