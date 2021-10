PRF apreende 20Kg de maconha em Rondonópolis

Uma jovem de 18 anos foi detida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta terça-feira, transportando cerca de 20Kg de substâncias análogas a maconha em um ônibus que passava por Rondonópolis-MT.

De acordo com informações do PRF Nocelli, em uma abordagem de rotina, o ônibus que seguia para o município de Sinop foi parado e com apoio de um cão farejador foram iniciadas as buscas.

Em uma mala foi encontrado 20kg de entorpecente em poder de uma jovem que foi detida e confirmou que a droga seria entregue em Sinop.