Primeira-dama Virginia Mendes entrega brinquedos para crianças carentes de Cuiabá

Cerca de 2,4 mil crianças dos bairros Pedra 90, Osmar Cabral e adjacentes receberam presentes pelo Dia das Crianças em mais uma ação liderada pela primeira-dama Virginia Mendes. A iniciativa, que faz parte do programa Ser Família Criança, vai beneficiar 8 mil crianças carentes de Cuiabá nesta semana. Além de barbies, bonecas, super-heróis, bolas e jogos, as crianças receberam um kit com doces, balas e chocolates.

“A primeira-dama não deixaria passar em branco o Dia das Crianças, por isso estamos realizando mais essa ação com as pessoas carentes. É uma forma de homenagear e garantir um pouco de alegria para essas famílias”, destacou a secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Rosamaria Carvalho.

No total, foram 1.200 brinquedos para crianças dos bairros Pedra 90, Sampaio, Sonho Meu e Voluntários da Pátria. A mesma quantidade foi distribuída para crianças dos bairros Osmar Cabral, Sebastião, São João Del Rei, Fortaleza, Santa Laura I e II, Manduri, Brasil 21, Novo Milenio, Vila Nova Coxipó, Vila Nova Cuiabá e Liberdade.

Primeira-dama entrega 2,4 mil brinquedos para crianças carentes do Pedra 90, Osmar Cabral e adjacentes

Créditos: João Reis/Setasc

“É uma felicidade enorme trazer a alegria para essas crianças. Saber que talvez elas não teriam condições de ter um brinquedo novo no dia delas, mas que agora elas têm, me deixa muito contente. Agradeço a Deus por poder estar aqui fazendo essa entrega e faço de coração”, disse a primeira-dama Virginia Mendes.

Rogério Santos de Castro, morador do bairro Pedra 90, tem dois filhos e sentiu privilegiado com a ação. “O Governo do Estado está de parabéns. Este trabalho aqui no bairro é maravilhoso. Está fazendo a alegria das crianças porque nós, os pais, não temos condições”, disse.

No bairro Brasil 21,Queila Nascimento não tinha condições para presentear os sete filhos. A ação garantiu que as crianças fossem presenteadas neste ano. “Nós estamos muito felizes com esta benção. Meus filhos não teriam um presente este ano”, revela.

A realidade financeira dos pais era de conhecimento de Natalie Nascimento, 9 anos, filha de Queila. “Eu achei muito legal ganhar os presentes porque o meu pai não tinha condições de comprar. E vou abrir o meu presente só amanhã, no Dia das Crianças, para não estragar a surpresa”, comemora.