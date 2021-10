Professores da rede estadual lançam e-books sobre literatura e ensino de leitura

Professores da rede estadual de ensino participam da autoria de dois livros digitais de ensino de literatura e leitura para o ensino básico. Os dois e-books, “Experienciar: construindo saberes” e “Tramas Literárias”, podem ser acessados pela internet por professores, estudantes e comunidade escolar.

O livro “Experienciar: construindo saberes” tem a participação de 23 autores, sendo 21 da rede estadual de Ensino de Comodoro, um de Juara e um de Rondônia.

“Experienciar é sobre educação. São diversas áreas do conhecimento – história, geografia, literatura, filosofia, artes, matemática. E os autores são a maioria aqui de Comodoro”, destaca uma das organizadoras do livro, a professora da rede estadual em Comodoro Luciana Raimunda de Lana Costa, que é doutoranda pela Unemat em Tangará da Serra.

A professora explica que o e-book é composto de artigos resultantes de pesquisas no âmbito da literatura e do ensino de leitura, produzidos nos cursos de mestrado e doutorado da Unemat, voltado a alunos do Ensino Fundamental e Médio.

Composta por três segmentos macros na parte intitulada “Contexturas Literárias”, esta obra traz três capítulos voltados às reflexões e construção de sentidos acerca de obras de expressão mato-grossense e rondoniense.

A segunda parte da obra, intitulada “Experiência em foco”, traz três relatos de experiências desenvolvidas em sala de aula.

O terceiro segmento intitula-se “Prismas da educação”. Apresenta capítulos que abordam as diferentes áreas do conhecimento como uma espécie de caleidoscópio.

Tramas literárias

O livro “Tramas Literárias”, também com a participação de Luciana, possui capítulos com pesquisas com autores mestres, doutorandos e doutores vinculados a várias instituições – Unemat e IFMT. Trata-se de um e-book com 26 capítulos falando especificamente sobre literatura (infantil, juvenil e adulta) bem como o reverberar dessas ações na educação do Estado.

Segundo a professora doutora Elizete Dall’Comune Hunhoff, uma das organizadoras da obra, no livro o leitor encontrará o resultado de reflexões a partir de pesquisas sobre a estética literária e o ensino de leitura, de literatura e o desenvolvimento de projetos no ambiente escolar. A obra é dividida em três partes e traz em seus capítulos abordagens sobre obras literárias analisadas à luz de teorias significativas ao saber da crítica literária.