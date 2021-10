Projetos no Centro Esportivo Beira Rio promove esporte, saúde e cidadania para comunidade

Com o foco de promover inclusão social através do esporte, a Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), desenvolve no Centro Esportivo Beira Rio o Projeto Mais Esporte + Cidadania, que atende, atualmente, no contraturno escolar, quase 300 crianças e adolescentes, com idades de sete a 15 anos.

No local, também é desenvolvido outro projeto, o Vida em Movimento, que oferece atividades funcionais para pessoas com idade a partir dos 17 anos, três vezes na semana, nos períodos matutino e vespertino.

“A prefeitura fez a aquisição uma área enorme (antigo Clube Beira Rio) que tem dado retorno para comunidade, com o desenvolvimento no local de projetos que têm como focos a inclusão social, saúde, a qualidade de vida e o desenvolvimento da cidadania de seus participantes”, disse a secretaria municipal de Esportes e Lazer, Carla Carvalho.

“Nós temos lá hoje sendo desenvolvido o projeto Mais Esporte e + Cidadania, que oferece escolinhas de futebol e vôlei de areia de manhã e a tarde; além do projeto Vida em Movimento, com atividades funcionais de segunda, quarta e sexta”, completa a secretária.

Atualmente, quase 300 crianças e adolescentes praticam o futebol e vôlei de areia todos os dias no contraturno escolar, no Centro Esportivo Beira Rio. A condição para participar do projeto Mais Esporte e + Cidadania é frequentar a escola.

Com o sonho de ser um jogador, o pequeno Arthur Miguel (10), que mora na Vila Boa Esperança e está no quarto ano, diz que gostou de ter uma escolinha de futebol próximo de onde reside. “Gosto muito de jogar bola. É bom ter uma escolinha de futebol pertinho da minha casa para vir treinar todo dia”, comemorou.

Também moradora da Vila Boa Esperança, a aposentada Maria da Graças de 67 anos participa do Projeto Vida em Movimento da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Ela é só elogios ao projeto que oferece treinamento funcional três vezes por semana próximo de sua casa. Relata que sente os efeitos positivos da atividade física no seu dia a dia.

“Além de ter mais disposição, melhorou muito a saúde, pra dormir…Eu tomava muito remédio e agora não tomo mais. Era remédio pra isso, pra aquilo, mas agora não tô precisando mais (sic)”, festeja.

A aposentada conta ainda que não foi só a sua qualidade de vida que aumentou com o treinamento funcional oferecido no Centro Esportivo Beira Rio. “Todas nós que participamos melhoramos bastante. Têm pessoas que tava doente, que não tão mais. Tinha gente com depressão, tiramos de dentro de casa e que não tão mais (sic)”, destaca, recomendando que outras pessoas venham participar do projeto.

Quem quiser participar de um dos projetos que estão sendo desenvolvidos, deve procurar para ter mais informações o Centro Esportivo Beira Rio, localizado na divisa do Jardim Ipanema e a Vila Salmen, às margens do Rio Vermelho.