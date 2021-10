Protesto contra Bolsonaro teve atos em mais de 300 cidades

Mais de 300 cidades no Brasil e no exterior tiveram protestos neste sábado (04) contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. Estimativas iniciais dos organizadores, apontam que as amas infestações reuniram mais de 700 mil pessoas.

Os manifestante levavam cartazes, faixas e palavras de ordem contra o aumento nos preços de alimentos e combustíveis, o desemprego e a fome. Os atos também pediram o impeachment do presidente e do vice, Hamilton Mourão.

As maiores manifestações foram registradas no Rio de Janeiro, no período da manhã, e em São Paulo, onde milhares de manifestantes se reuniram ao longo de 10 quarteirões da Avenida Paulista durante a tarde.

A principal novidade nos atos de hoje em relação aos anteriores foi a participação de entidades e partidos políticos mais ao centro, como o PSDB e o PDT.

“Não é um problema [estar ao lado de militantes de partidos de outras correntes políticas]. Não estamos aqui para defender candidatos do nosso partido. Estamos aqui contra o Bolsonaro”, disse Carolini Gonçalves, presidente do núcleo religioso do PSDB em São Paulo. Leandro Braga.

Pelo menos três presidenciáveis participaram das manifestações – Ciro Gomes (PDT) que foi aos atos no Rio e em São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), Marcelo Freixo (PSB) e Fernando Haddad (PT) também estiveram na capital paulista.

Apesar da ampliação do arco oposicionista, houve registro confusão envolvendo a participação de Ciro Gomes em São Paulo. Ele foi vaiado e na saída militantes do Partido da Causa Operária (PCO), de extrema-esquerda, atiraram paus contra o carro que o levava.