PT de Rondonópolis recebe filiação de ex-candidato a prefeito pelo PSOL

O cientista político Kleison Teixeira, que disputou a prefeitura de Rondonópolis no ano passado pelo PSOL, oficializou neste fim de semana seu ingresso no Partido dos Trabalhadores (PT). A filiação ocorreu durante o congresso da Juventude do PT, realizado no sábado (16).

Kleison Teixeira disse que vinha avaliando a mudança há algum tempo e negou que a troca tenha sido motivada por descontentamento com o antigo partido.

“Senti muito pela saída do PSOL, mas tinha muita dificuldade para a execução de projetos e outras ações. Eu precisava de uma estrutura melhor e decidi aceitar o convite dos companheiros do PT”, explicou.

A filiação foi prestigiada pelas principais lideranças do PT. O presidente do diretório municipal do partido, Wendell Girotto, e o médico Kléber Amorim, que também disputou a prefeitura no ano passado, comemoraram o reforço.

“É com muita honra e felicidade que recebemos o companheiro Kleison Teixeira. Ele foi uma das gratas surpresas na última campanha”, lembrou Kléber Amorim.

CONGRESSO

O Congresso da Juventude do PT foi realizado na tarde de sábado, na sede do partido, e teve como tema “Retrocesso X Esperança políticas públicas voltada para Juventude”. Durante o evento os participantes reelegeram Jadielson Moraes como secretário municipal da JPT.

Além das lideranças municipais, o Congresso teve a participação do secretário estadual da JPT, Fernando Santos. A deputada federal Rosa Neide e o deputado estadual Valdir Barranco participaram por videoconferência e destacaram a importância da participação dos jovens na política.

Os organizadores também realizaram o painel “Saúde da Juventude em Tempos de Pandemia”, com uma palestra de Nalberd Weld – que integra a equipe responsável pela campanha de vacinação contra a Covid-19 em Rondonópolis.