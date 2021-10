PTB declara apoio a Bolsonaro após críticas de Roberto Jefferson

Após carta em que Roberto Jefferson critica o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e defende Hamilton Mourão para o Palácio do Planalto em 2022, a presidente em exercício da sigla, Graciela Nienov, critica o “abandono” do ex-deputado por Bolsonaro, mas afirma que a legenda “segue firme em apoio” ao atual chefe do Executivo federal.

“Nós fizemos uma reunião e a gente saiu firme em apoio a Bolsonaro. A carta é um desabafo, que nós sabemos que Bolsonaro é um homem de bem, que não rouba e não deixa roubar”, afirma Graciela em áudio enviado ao diretório nacional do PTB.

“Quando ele [Jefferson] foi para a prisão, a única coisa que ele me pediu foi para eu ser parceira do Bolsonaro, para ficar ao lado do Bolsonaro. Há revolta! Eu também estou revoltada em ver o abandono do nosso presidente. Tentamos marcar agenda com ele, que não aceitou. Não quis nos receber no Palácio. Aí você vê seu líder preso, em nome de toda a população e liberdade, e acontece isso”, conta.

Em carta escrita do Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro, onde está detido desde agosto, Jefferson afirma que Bolsonaro capitulou “frente aos rosnados das bestas famintas de dinheiro público” e, por algum motivo, “fraquejou” após os atos do 7 de Setembro.

No texto, Jefferson avalia que Bolsonaro se rendeu ao Centrão e “tentou uma convivência impossível entre o bem e o mal”. Ele analisa ainda a relação do chefe do Executivo com seus filhos.

“Bolsonaro cercou-se com viciados em êxtase com dinheiro público; Farias, Valdemar, Ciro Nogueira, não voltará aos trilhos da austeridade de comportamento. Quem anda com lobo, lobo vira, lobo é. Vide Flávio”, escreveu o presidente nacional licenciado do PTB, que teve seu mandato de deputado federal cassado, em setembro de 2005, por sua participação no escândalo do Mensalão.

A presidente em exercício do PTB tentou explicar a carta de Jefferson no áudio encaminhado ao diretório. “Ele quis dizer que o Bolsonaro não pode ir para o PP, em que metade é de esquerda. No PL, o presidente foi um dos envolvidos no Mensalão”, diz. “Como vocês estão deixando um homem de bem ir para esses partidos, sendo que o PTB se organizou. Nós organizamos um partido alinhado a ele, onde de norte a sul é de direita. Nós organizamos toda a casa para ser de direita”, complementa.