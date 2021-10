Pyong desabafa após reatar com Sammy: ‘Aprendemos com os erros’

Pyong Lee usou as redes sociais para compartilhar algumas reflexões a respeito do processo de autoconhecimento que enfrentou nos últimos meses, enquanto estava separado da esposa Sammy Lee. Nesta quarta-feira (27), ele falou sobre o quanto aprendeu com seus erros e evolução pessoal.

“O tempo não para, tudo muda, tudo passa, tudo evolui. No meio do furacão, pode parecer que e o pior dos problemas, mas é só lembrar de outras situações que você passou e superou. Aprendemos e evoluímos com as situações e com os erros”, escreveu ele.

Ele também comentou sobre a frase escolhida por Sammy para anunciar que eles estavam juntos de novo. “Prefiro fracassar ao lado da minha família do que prosperar sem ela”, dizia a frase. “É uma frase muito forte que ouvimos num retiro. Sammy compartilhou esses dias. Que possamos guardar em nossos corações”, explicou ele.

Pyong e Sammy anunciaram a reconciliação do casal no último dia 20. Eles estavam separados desde julho deste ano após um envolvimento polêmico do hipnólogo com Antonela Avellaneda no Ilha Record.