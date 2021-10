Quatro motoristas são presos por embriaguez ao volante

Quatro motoristas foram presos por embriaguez ao volante durante a Operação Lei Seca, realizada neste domingo (17) no Km 05 da Rodovia MT-040 (Palmiro Paes de Barros), que liga Cuiabá a Santo Antônio de Leverger. Além das quatro prisões, 16 pessoas foram flagradas dirigindo sem possuir habilitação.

Ao todo, a 56ª edição da operação fiscalizou 134 veículos, realizando o mesmo quantitativo de testes de alcoolemia. Na ocasião, três motoristas foram autuados por se recusarem a fazer o teste de alcoolemia.

Foram lavrados um total de 85 Autos de Infração de Trânsito (AITs), entre eles: 16 por conduzir veículo sob efeito de álcool, 31 por dirigir veículo sem registro ou não licenciado. Além de 15 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) lavrados para condutores que dirigiam sem possuir habilitação, uma pessoa também teve um TCO lavrado por desacato a autoridade.

Dos 134 veículos fiscalizados, 56 foram autuados. Além disso, a operação removeu 47 veículos por irregularidades, sendo 40 carros e sete motocicletas. Um total de 15 documentos foram recolhidos, sendo 11 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e quatro Comprovantes de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).

A Lei Seca é uma operação integrada, coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT). Nessa edição contou com a participação da Polícia Militar (PM-MT), por meio do Batalhão de Trânsito (BPMTRAN); Polícia Judiciária Civil (PJC-MT), por meio da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran); Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT); da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) e do Serviço de Operações Especiais (SOE) do Sistema Penitenciário.