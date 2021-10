Quatro pessoas são presas transportando quase 700 quilos de agrotóxico contrabandeado

Quatro pessoas envolvidas com o transporte e contrabando de produtos agrotóxicos foram presas em flagrante em Lucas do Rio Verde durante ação conjunta realizada neste sábado (09) pelas equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal.

A ação resultou na apreensão de mais de 670 quilos de agrotóxico, 24 galões de 20 litros de defensivos, além de quatro armas de fogo e centenas de munições de diferentes calibres.

Os suspeitos flagrados em posse dos produtos foram autuados em flagrante pelos crimes de contrabando, transporte irregular de defensivos, corrupção ativa, porte ilegal de arma de fogo e munições e associação criminosa.

O grupo já era monitorado há algum tempo pela Polícia Civil e na quarta-feira (06), após contato com a PRF, chegaram informações de que os criminosos estavam enviando defensivos agrícolas de origem estrangeira para a cidade de São Paulo (SP) com destino final Lucas do Rio Verde.

Segundo as informações, o grupo enviava defensivos contrabandeados para a cidade sempre utilizando o mesmo modo de ação, que era receber os produtos do Paraguai, no estado de São Paulo, e de lá eles trocavam o produto de embalagem para outra sem qualquer especificação.

Diante das informações, os policiais montaram campana para identificar os suspeitos, conseguindo flagrar o momento em que eles faziam o transporte do produto. A abordagem foi realizada em uma chácara, onde acontecia a entrega do material ilícito.

No local, foi apreendido aproximadamente 670 quilos de agrotóxico (Benzoato de Emamectina e Tiomexan), 24 galões de 20 litros de defensivos sem rotulagem, R$ 5 mil em dinheiro, uma pistola, duas espingardas, uma calibre 22 e outra calibre 28, e uma garrucha calibre 28, além 385 munições calibre 22, 24 munições calibre 28, 25 munições calibre 20 e 49 munições calibre 12.

Quatro pessoas que estavam no local foram presas em flagrante, duas que estavam envolvidas na venda do agrotóxico e outras duas que iriam adquirir o produto. Durante a abordagem, os suspeitos ofereceram metade do valor que pagariam pela carga aos policiais para que não fossem presos.

Diante dos fatos todo material ilícito foi apreendido, e os suspeitos conduzidos à Delegacia de Lucas do Rio Verde, onde após serem interrogados pelo delegado, Marcello Henrique Maidame, foram autuados em flagrante.

“A apreensão foi possível graças à ação conjunta entre as equipes policiais que conseguiram apurar a informação e identificar os responsáveis por buscar os produtos assim como os suspeitos que iriam adquirir o material ilícito. As investigações seguem em andamento para identificar e prender outros envolvidos no crime”, disse o delegado.