Recursos para obras em rodovias vão beneficiar várias cidades de Mato Grosso

Líder do Bloco Parlamentar Vanguarda e presidente da Frente Parlamentar de Infraestrutura e Logística, o senador Wellington Fagundes (PL-MT) atuou junto ao Governo do presidente Jair Bolsonaro para assegurar recursos na ordem de quase R$ 59 milhões para conclusão de várias obras rodoviárias em Mato Grosso. Os valores estão previstos no projeto de lei aprovado na Comissão Mista do Orçamento e chancelado pelo Congresso Nacional na semana passada.

O PLN 20/2021 prevê crédito suplementar em favor do Ministério da Infraestrutura para viabilizar, no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a conservação e recuperação de ativos de infraestrutura. “Com isso – afirmou Fagundes – vamos dar um ‘grande salto logístico’, bases para sermos mais competitivos no agronegócio, e, com isso, voltar a gerar empregos”.

O maior valor aprovado para Mato Grosso foi na ordem de R$ 14,6 milhões. Os recursos serão aplicados em obras de adequação de trecho da BR-163/364, ligando Rondonópolis, Cuiabá e Posto Gil. Esse trecho, a cargo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), é a única parte ainda não duplicada é essa que liga Cuiabá a Rosário Oeste, totalizando 103 quilômetros.

Segundo o senador do PL de Mato Grosso, as obras de adequação serão essenciais para garantir a melhoria das condições de tráfego de carretas, caminhões, ônibus e outros veículos até que ocorra a duplicação. Ele ressaltou que todos os esforços políticos estão sendo realizados para que essa importante rota do agronegócio seja concluída. No final de agosto, foi entregue o último segmento, de responsabilidade do Governo Federal, que restava ser finalizado junto ao perímetro urbano de Cuiabá.

No trecho entre Cuiabá e Rondonópolis trafegam mais de 30 mil veículos por dia. Com a conclusão dos primeiros trechos de duplicação da rodovia houve redução de 64% no número de acidentes, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, passando de mais de 800 para cerca de 300 no último ano. “Precisamos muito dessa duplicação porque ela amplia a segurança dos motoristas, dá mais agilidade ao transporte de cargas na região e aumenta a competitividade do agronegócio mato-grossense.” – salientou.

Além disso, estão previstos recursos para a construção de trecho rodoviário ligando Uruaçu, na divisa de Goiás com Mato Grosso, chegando à cidade de Ribeirão Cascalheira, na BR-080. Para esta obra, o Governo, de acordo com o projeto orçamentário, destinará R$ 29,2 milhões. O Planalto destinará também, na abertura do orçamento, mais R$ 10 milhões para a BR-158, referentes às obras no trecho ligando Ribeirão Cascalheira à divisa de Mato Grosso com o Pará.

BARRA DO GARÇAS

Outra obra importante destacada pelo senador Wellington Fagundes diz respeito ao contorno rodoviário de Barra do Garças, na BR 070. A aprovação do PLN pelo Congresso Nacional, garante a liberação de R$ 4,9 milhões para a obra. Fagundes celebrou a liberação desses recursos, comprometida pelo ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura.

“Esse é um projeto que temos lutado muito pela sua conclusão, porque vai representar, acima de tudo, a melhoria de qualidade de vida da população de Barra do Garças” – frisou Fagundes. Atualmente, todo o fluxo de carretas e caminhões na BR-070 cortam o centro do município. A obra já está em andamento, e é orçada em R$ 17 milhões.