Relatório da CPI pede indiciamento do presidente, empresas e 65 pessoas

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid, apresentou hoje (20) seu relatório final em que pede o indiciamento de 66 pessoas e de duas empresa, por um total de 23 crimes. Entre os citados com pedido de indiciamento está o presidente Jair Bolsonaro, acusado de nove crimes, e três filhos dele – o senador Flávio Bolsonaro, o deputado estadual Eduardo Bolsonaro e o vereador carioca Carlos Bolsonaro. O texto do relatório será votado na próxima terça-feira (26).

Durante a leitura do relatório, Renan Calheiros (MDB-AL) disse que a CPI foi conseguiu “comprovar as digitais” do presidente Jair Bolsonaro na morte de vítimas da covid-19.

“A CPI foi a única no mundo a eviscerar as mazelas do chefe de uma nação. Esta CPI é a primeira a comprovar as digitais de um presidente da República na morte de milhares de cidadãos”, afirmou.

Na lista de ‘indiciáveis’ há quatro ministros, três ex-ministros, duas empresas, empresários e médicos que defendem tratamentos ineficazes.

VACINAS

Renan Calheiros ressalta no relatório que as denúncias de irregularidades relacionadas à compra de vacinas foram ignoradas pelo presidente. Ele lembrou que as informações foram levadas ao conhecimento de Bolsonaro por um funcionário de carreira do Ministério da Saúde, Luís Ricardo Miranda, e por seu irmão, o deputado Luís Miranda.

“Mas Jair Bolsonaro — mesmo apontando o líder do Governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, como responsável pelas irregularidades — não acionou a Polícia Federal”.

Para o relator da CPI da Pandemia, Renan Calheiros, a mais grave omissão do governo federal foi o atraso deliberado na compra de vacinas.

Segundo Renan, a atuação negligente reforça que o governo priorizou “a cura via medicamentos”, ” a imunidade de rebanho” e não a prevenção pela imunização.

Ele citou estudos que estimam que 12.663 pessoas com 60 anos ou mais de idade não teriam morrido nos meses de março, abril e maio de 2021 caso o Ministério da Saúde tivesse contratado, em agosto de 2020, as 70 milhões de doses da vacina Pfizer.

“O atraso na compra e obtenção de vacinas pelo governo federal e a imposição de escassez à sociedade, com várias interrupções na vacinação foi fator que contribuiu decisivamente para o alto índice de novos casos e de mortalidade no país”, disse.

PAUTA POSITIVA

Além de apontar falhas e responsabilidades, o relatório final também lista uma série de medidas para aprimorar a legislação e evitar o que Renan Calheiros classificou como “equívocos” ocorridos durante a pandemia.

“A CPI propõe, como parte de uma pauta positiva, uma série de medidas legislativas para aperfeiçoar o ordenamento jurídico, a fim de evitar que, no futuro, equívocos semelhantes sejam cometidos em situações críticas, como a que o país vivenciou com a pandemia de covid-19. São projetos para garantir que a ciência seja o fundamento de qualquer política governamental de saúde, tipificar novos crimes, organizar e preencher lacunas no processo relacionado a crimes de responsabilidade, coibir a propagação de desinformação, facilitar a responsabilização do Estado pelos danos causados às vítimas e suas famílias, órgãos da pandemia, e garantir a efetividade das medidas recomendadas pela comissão”, explicou.

(com informações da Agência Senado)