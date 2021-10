Representantes do setor imobiliário pontuam cenário e desafios para o futuro

Os representantes do setor imobiliário se reuniram em um café da manhã nesta sexta-feira (22) para debater e pontuar o cenário do mercado imobiliário de Rondonópolis e os desafios para o futuro.

“O mercado imobiliário em Rondonópolis é desafiador, mas realmente ele é

grato pelas oportunidades. Nossa empresa já está aqui há 37 anos, já na segunda geração e nós temos a satisfação muito grande e orgulho também de fazer parte, de ser de Rondonópolis e poder contribuir para o crescimento. Os próximos anos realmente demonstram bastante oportunidade um crescimento exponencial às pessoas buscando melhora na moradia no lar e nós estamos aqui para poder contribuir e poder atender todas as necessidades também” pontua Marco Aurélio Hollatz, gerente construtora da Salas.

O presidente do Sindicato das Indústrias da Construção da Região Sul de Mato Grosso (Sinduscon Sul MT), Flávio Garcia, acredita em um mercado otimista, mas ressalta que é importante ter cautela.

“Nós vemos o mercado com otimismo, mas também com um pouco de cautela. O momento econômico do país requer um pouco de ‘farolzinho amarelo’. Temos um pouco de inflação, nós temos bastante aumento de custos e da nossa parte regional aqui o Sinduscon vem participando assiduamente junto com toda a sociedade, as entidades em conjunto com a prefeitura na busca de inviabilizar o novo plano diretor. Isso faz uma segurança jurídica para os investidores e trás também a inovação as melhorias que o Estado precisa para crescer sustentável” explica o presidente do Sinduscon Sul MT, Flávio Garcia.

O delegado do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci MT), ressalta que o mercado imobiliário está crescendo em Rondonópolis.

“O mercado imobiliário está em uma crescente em Rondonópolis e o Creci serve para organizar o setor imobiliário principalmente na questão dos corretores de imóveis. A pandemia fez com que o mercado crescesse ainda mais em Rondonópolis. Em Mato Grosso acho que teve um reflexo menos negativo em comparação com o Brasil interior e o mercado imobiliário cresceu muito aqui no Estado e com isso o corretor teve vários benefícios com essa crescente, então os corretores de imóveis em Rondonópolis com certeza, sendo um bom profissional, teve um ganho muito grande” finaliza Vinícius Santana.