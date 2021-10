Jefferson pede licença do PTB em carta com ataques a Emanuelzinho e outros deputados

Em uma carta de 10 páginas o ex-deputado e presidente afastado do Partido Trabalhista Brasileiro, Roberto Jefferson, anunciou que vai se licenciar do partido enquanto durar sua prisão preventiva. Ele também voltou a atacar autoridades da política nacional. Desta vez os principais alvos foram membros do próprio PTB, entre eles o deputado mato-grossense Emanuel Pinheiro Neto, conhecido como ‘Emanuelzinho’.

A carta foi redigida na última sexta-feira (22) e divulgada neste fim de semana por vários veículos de comunicação. Jefferson acusa o parlamentar mato-grossense de integrar um ‘grupo conspiratório’ com os deputados Nivaldo Albuquerque (PTB-AL), Pedro Geromel (PTB-CE), Wilson Santiago (PTB-PB), José Costa (PTB-PA) e Antônio Albuquerque (PTB-AL).

Segundo Jefferson, o objetivo do grupo seria tomar o controle do partido e administrar o Fundo Partidário de R$ 20 milhões que a sigla tem.

Usando termos depreciativos e ácida ironia, Roberto Jefferson ataca cada um dos deputados e chama o parlamentar mato-grossense de ‘dissimulado’ e ‘canalha’.

“Quanto ao Emanuelzinho, é zinho mesmo, quero lembrar uma passagem bíblica, os frutos revelam a árvore. Árvore ruim fruto ruim. Quem sai aos seus não degenera. O Zinho Emanoel, sempre que testado dissimulou; sempre que dissimulou mentiu; sempre que mentiu traiu um compromisso conosco. Uma pena, tão jovem, tão canalha”.

Na própria carta (veja a íntegra aqui), Roberto Jefferson ainda pede o apoio dos ‘conservadores’ e recomenda que os aliados divulguem o conteúdo.

O deputado Emanuel Pinheiro ainda não se pronunciou sobre os ataques.

INTERNAÇÃO

Roberto Jefferson está preso preventivamente desde o dia 13 de agosto, a pedido da Polícia Federal. Ele é investigado por suspeita de participação em uma organização criminosa digital para atacar a democracia.

No sábado (23), um dia depois de redigir a carta com ataques aos deputados do PTB, ele foi internado no hospital penitenciário.

Segundo boletim médico, o ex-presidente do PTB apresentou “quadro de febre alta (39°C), pressão baixa, taquicardia, dor na palpação na região do fígado e acúmulo de líquido nas pernas”.