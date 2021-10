Rondonópolis começa a vacinar adolescentes de 14 anos nesta quinta

Com o recebimento de nova remessa de doses de vacina contra Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de Rondonópolis comunica que começa a vacinar adolescentes de 14 anos sem comorbidades nesta quinta-feira (7).

Além disso, o cronograma de vacinação da semana terá também a inclusão da aplicação da terceira dose para idosos com mais de 60 anos, que foram imunizados com a segunda dose há mais de seis meses, independente de qual o tipo de imunizante que tenha recebido.

O calendário avança na sexta (8), quando a primeira dose será disponibilizada para adolescentes de 13 anos sem cormobidades. Também seguirá aplicando a terceira dose para idosos com mais de 60 anos, que foram imunizados com a segunda dose há mais de seis meses.

A vacinação destes públicos acontece, das 8h às 10h30 e 13h às 16h, no ESF André Maggi, ESF Pedra 90, ESF Padre Rodolfo, ESF Serra Dourada, ESF Canaã, ESF Ipiranga, ESF Mathias Neves, ESF Itapuã, ESF Cardoso, ESF Alfredo de Castro, C.S Conjunto S. José e C.S Cohab.

Uma outra opção disponibilizada pelo município é a Central de Vacinação, que funciona no estacionamento do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, localizado no Jardim Santa Marta, das 14h às 20h. Porém, quem preferir receber a vacinação pelo sistema drive-thru pode se encaminhar à Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), das 8h às 11 horas.

A SMS comunica que no sábado (9), somente na Central de Vacinação, das 8h às 18h, segue com a vacinação de adolescentes de 13 anos sem cormobidades e a aplicação da terceira dose para idosos com mais de 60 anos. Também ofertará a segunda dose da Pfizer para quem recebeu o respectivo imunizante até o dia 13 de agosto.

A vacinação será retomada na segunda-feira (11), nos mesmos locais e horários, com a disponibilização do imunizante contra a Covid-19 para adolescentes de 12 anos sem cormobidades.

Continuará ainda com a oferta da terceira dose para idosos de 60 anos ou mais. A SMS lembra que, nesse caso, é preciso ter um intervalo de seis meses a partir da data da aplicação da segunda dose.

DEZOITO OU MAIS

A Secretaria disponibiliza ainda para esta quinta e sexta, no ESF Monte Líbano, das 8h às 10h30 e das 12h às 16 h, a aplicação da primeira dose para pessoas que tenham 18 anos ou mais, assim como a segunda aplicação da Coronavac.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Para se vacinar com a primeira dose, é necessário apresentar documento de identificação com foto, o cartão SUS ou carteirinha de vacinação, além de estará acompanhado de um responsável.

Já para receber a segunda ou a terceira doses, basta apresentar o documento de identificação com foto e o cartão de vacinação.