“Rondonópolis é uma potência do nosso Estado”, destaca Janaina em assinatura de convênio

A deputada estadual Janaina Riva (MDB), participou na tarde desta segunda-feira (04), da assinatura de um convênio firmado com a Prefeitura de Rondonópolis, para asfaltar 100% das ruas dos distritos industriais da cidade.

Na oportunidade, a deputada destacou o potencial econômico do município para o estado de Mato Grosso. Janaina Riva também citou a importância de uma boa infraestrutura para a instalação de novas empresas nos distritos industriais.

“Hoje é um dia muito importante com o lançamento desse recurso para Rondonópolis. Não podemos deixar de citar o apoio dos deputados federais e dos senadores da República. Todos da classe política precisam ter esse olhar diferente para o município. Essa proximidade entre os gestores e o Governo do Estado tem sido fundamental para liberação de recursos e o crescimento de Mato Grosso”.

O convênio foi firmado no último dia 23 de setembro com o prefeito José Carlos do Pátio. O Governo de Mato Grosso irá investir um total de R$ 60 milhões, sendo R$ 40 milhões em recursos próprios e R$ 20 milhões por emenda do senador Carlos Fávaro, para executar os serviços. A Prefeitura aportou outros R$ 30 milhões, totalizando R$ 90 milhões em investimentos nas regiões industriais da cidade.