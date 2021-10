Rondonópolis leva prêmio como município que mais vacinou em MT

A Prefeitura de Rondonópolis subiu ao podium para ocupar o primeiro lugar nesta sexta-feira (8) entre os municípios mato-grossenses com população superior a 60 mil habitantes que mais vacinaram contra Influenza e Covid-19 até 31 de setembro. Os dados são do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) e a premiação foi instituída pelo Programa Imuniza Mais MT, lançado em 21 de julho pelo Governo do Estado de Mato Grosso com a intenção de estimular a vacinação buscando aumentar o índice de proteção dos cidadãos contra doenças cujos imunobiológicos estão disponíveis e, assim, atingir as metas definidas pelo Ministério da Saúde.

De acordo com os critérios estabelecidos pelo programa, receberiam um ponto os municípios que tivessem entre 80% e 85% da população imunizada contra o vírus influenza, três pontos os que conseguissem vacinar de 85% a 90% e cinco pontos aqueles com 90% a 95% dos habitantes vacinados.

Também foram adotadas regras para a pontuação sobre a vacinação de Covid-19 levando em consideração as primeira e segunda doses contra o coronavírus distribuídas até 21 de setembro pelo Ministério da Saúde e aplicadas até o último dia do mês passado. O cálculo, feito a partir da quantidade de imunizantes recebidos pela população em relação às unidades ofertadas ao município, atribuiu dois pontos para os que conseguissem vacinar entre 90% e 95% do público e cinco pontos para aqueles que abarcaram de 95% a 100% dos munícipes que tinham o perfil adequado para receberem a medicação.

Seguido por Lucas do Rio Verde e Primavera do Leste que ocuparam, respectivamente, o segundo e o terceiro lugar no grupo daqueles acima de 60 mil habitantes, Rondonópolis aplicou 264 mil doses de vacinas contra o coronavírus das 290.421 unidades entregues ao município, chegando à marca de 90,90%, totalizando dois pontos. Em relação à Influenza, o município rondonopolitano alcançou 93,97% de cobertura vacinal, com cinco pontos. Ao todo, a cidade somou sete pontos. Com esse resultado, levantou o troféu do Imuniza Mais MT, passando a ser referência para os outros municípios mato-grossenses no quesito acesso a saúde para o cidadão.

Apesar de Lucas do Rio Verde ter empatado com Rondonópolis, com 91,33% de cobertura contra Covid-19 (dois pontos) e 93,29% contra a gripe H1N1 (cinco pontos), ficou atrás na classificação do desempate. Primavera obteve 103,53% na proteção contra o coronavírus (cinco pontos) e 81,02% contra Influenza (um ponto), reunindo seis pontos.

Além de conquistar a vitória correspondendo às exigências da avaliação, Rondonópolis também fez o dever de casa nos parâmetros estipulados para desempate que são maior homogeneidade de cobertura contra Influenza e melhor desempenho nos grupos prioritários de Covid-19, quais sejam gestantes, pessoas com comorbidades e indivíduos acima de 60 anos. Nesses quesitos a cidade fechou a pontuação com 100% ao passo que Lucas obteve 89,20%.

Com esse desempenho, o município rondonopolitano será contemplado pelo Governo de Mato Grosso com um montante de R$300 mil que deve ser investido em ações e serviços dedicados à vacinação. A transferência do incentivo financeiro será feita em parcela única.