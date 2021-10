Rondonópolis registra surto de gripe em crianças e saúde orienta que sejam vacinadas contra H1N1

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que crianças de zero a nove anos sejam vacinadas contra a gripe na cidade. O Município alerta que Rondonópolis está registrando um surto, com número elevado de casos de gripe entre crianças nessa faixa etária. A vacina contra a H1N1 está disponível em todos os postos de saúde e para se imunizar é só se dirigir ao posto mais próximo de casa.

O chefe do Departamento de Saúde Coletiva do Município, Paulo Padim, explica que são 35 postos de saúde na cidade com a vacina disponível e a imunização das crianças entre zero e nove anos é fundamental para evitar maior circulação do vírus, já que um número alto de casos vem sendo registrado na cidade.

Além da vacina contra a H1N1, a Saúde reforça a necessidade de que adolescentes até 14 anos se imunizem contra o HPV. A vacina também está disponível nos 35 postos de saúde. “Precisamos que os adolescentes tomem a vacina contra o HPV. A população precisa estar protegida contra as doenças que são preveníveis com vacina. Temos que fechar todas as portas possíveis para a circulação de vírus na cidade e para isso, a população precisa se vacinar”, ressalta Padim.

Os pais também devem estar atentos na atualização da carteira de vacinação das crianças e procurar um posto de saúde para imunizá-las. Doenças como sarampo, rubéola, hepatite, poliomielite, entre outras, podem causar sérios danos a saúde e em alguns casos até a morte, e todas contam com vacinas disponíveis na rede pública. Cabe à população fazer a sua parte a manter em dia o calendário de vacinação.