Rondonópolis sedia evento sobre desafios e soluções tecnológicas para transportadoras do país

O uso da tecnologia é um dos fatores mais importantes entre os inúmeros desafios do transporte de cargas do agronegócio no Brasil, bem como das soluções já criadas para este segmento. No próximo dia 6 de outubro, um evento exclusivo e gratuito será realizado em Rondonópolis (MT) e vai levar este assunto para centenas de transportadoras interessadas em soluções inteligentes de logística.

O goFlux na Estrada – 1º Encontro de Transportadoras é uma iniciativa da goFlux, logtech que tem transformado o modal rodoviário com o uso de uma plataforma de conexão, que faz a ligação entre embarcador e empresas de transporte de cargas do agronegócio. O evento será das 14h às 19h, no Confort Hotel & Suítes e as inscrições podem ser feitas em goflux.com.br/naestrada.

A logística 4.0 na negociação dos fretes, o futuro do transporte rodoviário no Brasil, o que a digitalização pode fazer pelo setor e como será a safra 2022 estão entre os temas que serão levados para os participantes. Marina Fusco Piccini, fundadora da AgroSchool, é uma das convidadas para falar sobre as ‘Perspectivas para a safra 2022’.

Rodrigo Morgado, gerente comercial da goFlux, destaca que os convidados também poderão conhecer mais sobre soluções tecnológicas para o setor. Um exemplo é o exclusivo produto Na Conta, que oferece às transportadoras a antecipação de recebíveis dos fretes, proporcionando um processo sem burocracia e que contribui para o fluxo de caixa da empresa. “O evento será uma grande oportunidade para levarmos ainda mais informações aos nossos clientes e parceiros. Também será importante este encontro principalmente para as empresas mato-grossenses que ainda não conhecem ou não utilizam a nossa plataforma”, diz.

Ainda segundo Morgado, a escolha de realizar o evento em Rondonópolis foi estratégica nessa aproximação com os transportadores, pois a cidade é o coração do agronegócio. “A região tem a maior movimentação de grãos para exportação e é onde estão instaladas as transportadoras mais importantes do setor no Brasil. Este é o nosso primeiro goFlux na Estrada e estamos felizes com o projeto de poder levar insights valiosos para quem move o país”, finaliza o gerente comercial.

Sobre – Sediada em São Paulo, capital, a goFlux é uma startup que surgiu em 2018, fruto da expertise de fundadores experientes em logística que desenvolveram uma plataforma totalmente digital para cotação, negociação, contratação e gestão de fretes rodoviários. A solução vem revolucionando a forma de contratar fretes e impulsionando a competitividade no segmento de transportes. Mais em: https://goflux.com.br/, http://view.goflux.com.br/ e http://naconta.goflux.com.br/.