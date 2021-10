Rondonópolis tem repescagem para quem perdeu segunda dose da Coronavac

A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza desta quarta-feira (27) até sexta-feira (30) uma repescagem para a aplicação da 2ª dose da vacina Coronavac contra a Covid-19 em pessoas com o retorno em atraso.

“Nós temos ainda mais de 10 mil pessoas que não tomaram a segunda dose da Coronavac. Então, nestes próximos três dias vamos concentrar esforços para quem recebeu a primeira dose da Coronavac e está em atraso possa colocar a situação vacinal”, gerente do Departamento de Saúde Coletiva da SMS, Paulo Padim.

Além do drive-thru instalado na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e da Central de Vacinação no estacionamento da SMS, mais 15 Unidades básicas de Saúde (UBS) foram disponibilizadas para a aplicação do reforço da vacina Coronavac em pessoas que, por algum motivo, tenham perdido o prazo indicado pelo laboratório.

As unidades de saúde são os ESFs Parque das Rosas, Pedra 90, Padre Rodolfo, Serra Dourada, Canaã, Ipiranga, Mathias Neves, Itapuã, Cardoso, Alfredo de Castro, Vila Olinda Iguaçu e Jambrapi, além dos Centros de Saúde Conjunto São José e Cohab Velha.

Para receber a segunda dose da vacina, é necessário apresentar o cartão de imunização e um documento pessoal. O horário de atendimento no drive-trhu da UFR é das 8h às 11h e na Central de Vacinação das 14h às 20h. Já nas UBS a aplicação da segunda dose de reforço nesta repescagem da vacina Coronavac será das 8h às 10h30 e das 14h às 16h30.

A Secretaria reforça que a conclusão do esquema vacinal é fundamental para ampliar a proteção contra a Covid-19, uma vez que uma dose não é suficiente para garantir a imunização. A imunização completa de toda a população é necessária para o controle da pandemia da Covid-19.

SÁBADO

O calendário de vacinação da SMS indica para este sábado (30), na Central de Vacinação, a aplicação da primeira dose em adolescentes de 12 anos acima. Também será contemplada a imunização com a segunda dose da PFizer para quem se vacinou até o dia 2 de setembro.

O município também fará a aplicação da terceira dose em pessoas com 60 anos ou mais e imunossuprimidos. Para pessoas com 60 ou mais, o prazo mínimo para receberem a terceira dose é de seis meses após ter completado o ciclo vacinal, com as duas doses ou dose única. Já para os imunossuprimidos o intervalo é de 28 dias após a última dose.