Sábado tem vacinação para adolescentes de 13 anos em Rondonópolis

Neste sábado (9) tem vacinação com a primeira dose para adolescentes com 13 anos, dose de reforço para idosos com mais de 60 anos e segunda dose do imunizante da Pfizer para quem recebeu a primeira até o dia 13 de agosto.

A vacinação para esses públicos será na Central de Vacinação, localizada no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde, bairro Santa Marta. O atendimento será das 8h às 18h.

Para os idosos com mais de 60 anos, a Saúde explica que para receber a dose de reforço é preciso ter tomado a segunda dose da vacina há seis meses ou mais.

Cronograma da próxima semana

Para a próxima semana, a Secretaria Municipal de Saúde informa que o calendário de imunização começa na segunda-feira (11) para adolescentes com 12 anos e idosos com mais de 60 anos.

Nesta segunda-feira, o atendimento será nos postos de saúde André Maggi, Pedra 90, Padre Rodolfo, Serra Dourada, Canaã, Ipiranga, Mathias Neves, Vila Cardoso, Alfredo de Castro, Conjunto São José e Cohab. Nestes locais, a vacinação será realizada das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.

Também tem vacinação para esse público na Central de Vacinação, com atendimento das 14h às 20h, e para quem optar pela vacinação em sistema drive thru, deve comparecer das 8h às 11h na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR).

Na quarta-feira (13), a vacinação segue sendo realizada nos mesmos locais e horários para aplicação da segunda dose do imunizante da Astrazeneca para quem tomou a primeira dose até o dia 17 de julho.

Na quinta-feira (14), segue a vacinação da segunda dose da Astrazeneca nos mesmos locais e horários para quem recebeu a primeira dose até o dia 20 de julho.