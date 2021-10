Saiba 4 benefícios do açafrão para sua saúde e alimentação

Açafrão: tempero poderoso que fala? Isso mesmo! Essa raiz, também conhecida como açafrão-da-terra e cúrcuma, tem propriedades anti-inflamatórias. A principal responsável por essa ação é a curcumina, o pigmento que dá a cor amarelo-ouro à cúrcuma.

Ele possui propriedades nutricionais impressionantes e benéficas para a saúde, pois é antioxidante e anti-inflamatório. Além disso, o açafrão tem ação cicatrizante e atua com a prevenção de algumas doenças, incluído alguns tipos de câncer.

Saiba alguns dos principais benefícios incríveis do açafrão para a saúde

1. Auxilia no emagrecimento: dietas que contém a quantidade ideal de açafrão diária são mais propensas para o emagrecimento, pois o tempero garante uma sensação maior de saciedade, o que reduz a fome;

2.Diminui o risco de câncer: possui uma ação antioxidante, o açafrão atua também na prevenção de câncer, pois combate os radicais livres, reduzindo ou impedindo os efeitos nocivos ao organismo;

3. Evita envelhecimento precoce e diversas doenças mentais: pesquisas indicam que essas propriedades encontradas no açafrão são atribuídas principalmente aos carotenoides — crocina e safranal –, com propriedades antioxidantes e coletores seletivos de radicais livres.

Tempero com efeitos terapêuticos em diferentes partes do corpo, como cardiovascular, imunológico, visual, respiratório, geniturinário, sistema nervoso central e para desordens digestivo;

4. Auxilia no combate à depressão: estudos demonstram os efeitos benéficos do consumo de açafrão para auxiliar no tratamento de depressão, bem como doenças relacionadas ao sistema nervoso, melhora na memória e no aprendizado e possui efeito ansiolítico (diminuição da ansiedade e tensão).

Açafrão no seu cardápio!

Você pode incluí-lo no seu cardápio diário. Mas, como usar? Embora seja um aliado para a saúde, o açafrão é um tempero que dá cor e sabor às receitas como por exemplo: temperar o arroz e o feijão; é também utilizado em carnes, peixe e saladas; Ou em molhos, sopas e verduras cozidas, refogadas ou cruas.

A dosagem é de acordo com a quantidade de alimento, e por isso a dica é utilizar sempre poucas colheres de chá para não deixar a receita muito concentrada.