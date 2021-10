Saiba mais sobre os malefícios de usar alimentos in natura para a saúde do cabelo

Cuidado que o barato pode sair caro. A famosa receitinha caseira para cuidar do cabelo em casa e economizar, pode ter muitos malefícios para a saúde do cabelo.

Muito se engana quem acha que misturar alimentos in natura em forma de receitinha caseira tem o mesmo efeito dos produtos que contêm esses alimentos na composição.

Mas qual o motivo de não ter o mesmo efeito? A penetração dos agentes ativos dos alimentos in natura no fio de cabelo é fraca, devido ao tamanho grande das moléculas. E a indústria cosmética usa uma tecnologia que quebra o tamanho das moléculas e assim os ativos conseguem penetrar melhor nos fios. Por isso os produtos entregam resultados mais eficientes.

E o uso de óleos vegetais também deve ser feito de maneira correta, a preferência tem que ser cosméticos os óleos devem ser puros prensados a frio. Claro que é mais caro investir nesses produtos, mais vale a pena evitar prejuízos para o cabelo. Existem marcas que oferecem bons produtos com valores acessíveis. Não esta proibido usar as receitinhas, mas fique atento a uma lavagem bem feita.

E não é só fazer uso de produtos caros ou receitinhas. O que você ingere é muito mais importante do que você passa no cabelo. A sua alimentação é muito eficaz que a receitinha que você usa alimentos in natura para passar no cabelo. Então a dica é investir em uma dieta rica em vitaminas e minerais, proteínas para o crescimento e manter o corpo hidratado.