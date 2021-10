Salão Jovem Arte será aberto hoje em Cuiabá com obras de 63 artistas

Começa hoje, em Cuiabá, a 26ª edição do Salão Jovem Arte com a exposição de trabalho de 63 artistas e coletivos selecionados. O evento é tradicional e considerado a maior vitrine da produção artística em Mato Grosso. A abertura oficial está marcada paras as 19 horas, na galeria Lava Pés, localizada no piso térreo da Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer.

Uma das novidades desta edição é o formado. Desta vez o Salão ocorrerá em três diferentes espaços de Cuiabá. As outras duas mostras foram reservadas ao Cine Teatro Cuiabá (artistas homenageados,) e ao Sesc Arsenal (fotografia, exposição na qual o fotógrafo Rai Reis será homenageado, a partir de 8 de outubro).

Os trabalhos ficarão expostos até dezembro (veja programação abaixo). A visitação tem entrada franca, mas será exigido o cumprimento do protocolo de biossegurança visando a prevenção da Covid-19.

DETALHES

O projeto expográfico é uma parceria entre Jeff Keese e Douglas Peron. A curadoria dessa mostra em especial é assinada por Keese. A exposição conta com textos poéticos e narração de Dani Paula Oliveira, conectados à sensível presença de cada artista homenageado.

Para o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado, esta é uma bela oportunidade para revelar novos talentos e reverenciar artistas consagrados.

“Após um longo hiato, o Salão Jovem Arte está de volta. Só isso já seria o suficiente para comemorar muito. Esta é sem dúvidas uma das mais esperadas edições do Salão de todos os tempos. Recorde de inscritos, muitos artistas selecionados, diversas linguagens artísticas, um evento que valoriza o acesso e o processo democrático, com exposições em locais diferentes da cidade”.

“Para mim e para toda a Secel é uma honra poder fazer parte desse processo. Parabéns aos realizadores e aos artistas de Mato Grosso”, destacou Machado.

HISTÓRIA

O Salão Jovem Arte teve sua primeira edição em 1976, como resistência artística à ditadura militar. A proposta inicial era de que fosse anual, mas houve períodos de descontinuidade. Se as edições tivessem sido ininterruptas, o Salão estaria na 46ª edição. Este ano, a 26ª edição traz o tema Discos Imaginais.

Sobre uma nova geração dedicada às mais variadas linguagens artísticas, Keese ressalta uma das principais funções do evento.

“A função do Salão Jovem Arte, dentre outras funções, é revelar. Trata-se de um processo natural de renovação da vida, as pessoas passam para as novas gerações o que foi acumulado pelas gerações anteriores, não existe apagamento, existe um processo constante de transformação e construção, nunca destruição e nunca apagamento, isso nunca pode existir nas artes”.

A exposição expandida será realizada pela Secretaria do Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), pelo Instituto Kurâdomôdo – Cultura Sustentável e pelo Centro Audiovisual Luiz Marchetti (CALM), e conta com o apoio da Assembleia Social e do Sesc Mato Grosso.

PROGRAMAÇÃO:

CINE TEATRO CUIABÁ – EXPOSIÇÃO ARTISTAS HOMENAGEADOS

Abertura: 05 de outubro, terça, às 18h

Período: até 12 de dezembro de 2021

De terça a domingo, das 8h às 18h

GALERIA LAVA PÉS – EXPOSIÇÃO ARTISTAS SELECIONADOS

Abertura: 06 de outubro, quarta, às 19h

Período: até 11 de dezembro de 2021

De terça a sexta, das 10h às 18h

Sábados, das 14h às 20h

GALERIA SESC ARSENAL – EXPOSIÇÃO CATEGORIA FOTOGRAFIA E HOMENAGEM RAI REIS

Abertura: 08 de outubro, sexta, às 19h

Período: até 10 de dezembro de 2021

De terça a sábado, das 14h às 21h

Domingos, das 14h às 20h