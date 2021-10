Santos vence com gol no finalzinho, deixa o Z4 e afunda o Grêmio

Foi com muita emoção, mas o Santos enfim voltou a vencer no Brasileirão. Com um gol já nos minutos finais de Wagner Leonardo, só confirmado com o auxílio do VAR, o time venceu o Grêmio por 1 a 0, na tarde deste domingo (10), na Vila Belmiro. O resultado deixa o Peixe com 28 pontos, fora da zona de rebaixamento. Já o rival, com 23, está cada vez mais afundado no Z4.

Na próxima rodada, no meio de semana, enquanto o Santos tem pela frente o líder Atlético-MG no Mineirão, o Grêmio encara o Fortaleza, também fora de casa.

O jogo

Embalado pelo retorno do torcedor à Vila Belmiro, o time da casa começou a partida indo para cima. Aos 3 minutos, Vinicius Zanocelo acertou belo chute de fora da área e obrigou Brenno a fazer grande defesa. Aos 10, Marcos Guilherme acertou a trave depois de Marinho chutar e o goleiro dar o rebote.

O time gaúcho, então, acordou. Aos 12, Alisson apareceu na cara do gol, mas parou em João Paulo. Depois, foi a vez de Vanderson invadir a área e chutar colocado, mas para fora.

Na reta final da primeira etapa, Carlos Sánchez teve grande chance em cobrança de falta, mas parou mais uma vez em Brenno.

Na volta do intervalo, o duelo continuou aberto, com os dois times indo para cima, mas as boas chances ficaram mais escassas.

Aos 30, o melhor momento até então. Ferreirinha recebeu, tocou por entre as pernas de Velázquez e bateu colocado. João Paulo fez a defesa. No lance seguinte, Marinho tentou chute cruzado e Churín, quase em cima da linha, afastou.

Gol salvador

E quando o jogo parecia que terminaria empatado, brilhou a estrela de Wagner Leonardo. Já nos acréscimos, o defensor completou cruzamento de Marinho e mandou para as redes. O lance, inicialmente, estava invalidado, por impedimento, o que foi corrigido após a consulta ao VAR, sacramentando a primeira vitória do Santos sob o comando de Fabio Carille.