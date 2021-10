Saúde de Cuiabá pagou R$ 310 mil por remédios jamais recebidos

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da secretaria de Saúde, pagou pouco mais de R$ 310 mil por remédios jamais recebidos pelo Município. A “aquisição” foi feita junto à empresa MT Pharmarcy.

As supostas fraudes constam em análises técnicas feitas pela Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus).

Os levantamentos ensejaram à Operação Colusão, deflagrada na manhã de quinta-feira (30), pela Polícia Federal e estão detalhados na decisão do juiz Paulo Cezar Alves Sodré, da 7ª Vara Federal Criminal, que autorizou a ação.

O processo em questão foi formalizado por meio de uma dispensa de licitação, que tinha como objetivo a aquisição de medicamentos para usuários da rede municipal de saúde pública da Capital.

Ao logo da decisão, o magistrado destaca que o contrato com a MT Pharmacy [91/2019] foi assinado – em fevereiro do ano passado – pelo então secretário de Saúde Luiz Antonio Possas de Carvalho e o sócio da empresa, Alexandre Alves Guimarães.

Na data de assinatura do contrato, os itens adquiridos – e que somavam R$ 310.056,80 – teriam sido recebidos por Elisandro De Souza Nascimento, então diretor do Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos (CDMIC) e gestor do contrato.

“No entanto, como destacado pelo Denasus não foi possível verificar se houve de fato a entrada desses medicamentos contidos na nota fiscal n° 1.090, no estoque físico do CDMIC, já que não há rastreabilidade de saída desses produtos no estoque da unidade”, cita trecho da decisão.

Prova disso é que a Norge Pharma – empresa à época responsável pela administração do CDMIC – confirmou não ter encontro os registros dando conta da entrada ou movimentação dos itens supostamente adquiridos.

“No Ofício nº 015/2021/Norge Pharma/CDMIC, de 10/02/2021, a Norge informa, entre 24/03/2020 e 30/05/2020 não houve movimentação de estoque do medicamento Adenosina 3MG/ML ampola c/2ml”, descreve a decisão.

“Desse modo, há indícios de que a contratação foi direcionada indevidamente em favor da MT Pharmacy para o fim de desviar recursos públicos”, citou o magistrado.

Conforme ele, muito embora a nota fiscal tenha sido atestada por Elisandro, não há nenhuma evidência de que as mercadorias tenham sido efetivamente entregues.

Operação

A Operação Colusão foi deflagrada pela Polícia Federal em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) para desarticular esquema voltado à prática de crimes contra a administração pública, por meio de fraudes em processos licitatórios realizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá.

Ao todo, foram 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juiz da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso.

Entre os alvos da operação estão: Alexandre Alves Guimarães, dono da MT Pharmacy, o ex-secretário Luiz Antônio Possas de Carvalho, o ex-adjunto João Henrique Paiva, o ex-diretor do CDMIC e gestor do contrato Elisandro de Sousa Nascimento, ex-secretária de Planejamento e Finanças Juliana Martins da Rocha, Ecio Clayton Vieira Alves, o fiscal de contrato Marcos Vinicius Vitor da Silva e a servidora da Secretária de Saúde Hellen Karoline da Silva.

A Justiça também determinou o bloqueio de valores nas contas dos investigados, sequestro de bens, além da proibição de que pessoas e empresas participem de licitações e contratem com o poder público.

O valor total dos contratos investigados perfaz o montante de R$1.998.983,37.