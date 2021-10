Saúde pretende zerar demanda por exames de mamografia em Rondonópolis

Durante o mês de outubro, em todo o Brasil, unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) e também da rede particular intensificam os atendimentos para cuidar da saúde da mulher, principalmente em relação à prevenção do câncer de mama e outras doenças. Em Rondonópolis, a Secretaria Municipal de Saúde, pretender zerar a fila por exames de mamografia.

Acompanhando o foco da campanha nacional do Outubro Rosa, a Prefeitura de Rondonópolis está firmando convênios com hospitais e clínicas para fazer a realização da mamografia, exame de imagem de alta resolução que identifica a presença de nódulos cancerígenos ainda em estágio inicial, antes ainda de ser notado fisicamente.

O secretário de Saúde do município, Vinícius Amoroso, explicou que está tratando com o Hospital Santa Casa, a Associação de Pacientes Oncológicos de Rondonópolis (Apor) por meio do Centro de Prevenção e Diagnóstico e também o Centro de Diagnóstico de Rondonópolis (Cedir) para agendar o atendimento de todos os pacientes que já têm o pedido para realização do exame.

A expectativa é que todos os exames sejam realizados dentro do mês de outubro garantindo assim mais agilidade no diagnóstico e com isso o paciente pode receber um tratamento precoce para diminuir os efeitos ou até mesmo eliminar a doença.

Mutirão Adiado

A Secretaria Municipal de Saúde informa que foram adiadas as atividades previstas para acontecer no sábado (09), na praça dos Carreiros em parceira com a Unidade Móvel de Saúde da Mulher Anjos da Estrada. A organização do mutirão teve problemas operacionais que impossibilitaram a montagem da estrutura para este fim de semana. A Saúde ressalta que os pacientes que já estavam confirmados para fazer os exames serão reagendados e atendidos já na próxima semana.