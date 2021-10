Seciti abre inscrições para cursos profissionalizantes em diversas áreas em Rondonópolis

Pessoas que pretendem fazer cursos técnicos agora têm uma ótima oportunidade. É que a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciti) em parceria com Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) vai ofertar 280 vagas divididas entre enfermagem, agrimensura, saúde bucal, eletrotécnica e edificações. O estudo da enfermagem, que incluirá, também, o estágio, conta com carga horária é de 1.600 horas.

Já as outras áreas vão totalizar 1.200 horas. Todas as qualificações contarão com aulas teóricas e práticas.

Inscrições devem ser feitas de forma on-line e estão abertas de 08 a 20 de outubro. O edital – que pode ser acessado pelo link https://sites.google.com/secitec.mt.gov.br/processoseletivosecitecimt/edital-062021?authuser=0 – exige a conclusão do ensino médio e idade mínima de 17 anos. A seleção, também na modalidade virtual, será feita pela avaliação do o histórico escolar do ensino médio, o qual deve ser anexado pelo candidato.

De acordo com o planejado, uma turma de enfermagem e outra de saúde bucal terão início em 16 de novembro. As aulas serão ministradas por professores da Seciti, além de outros contratados pelo Município de Rondonópolis, e vão acontecer na Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Rondonópolis que fica na Avenida dos Estudantes s/n, Bairro Cidade Universitária (ao lado da Universidade Federal de Rondonópolis – UFR).

Para sanar qualquer dúvida estão disponíveis o telefone (66) 3422-0523 e 3422-0059, além dos e.mails [email protected] e [email protected] Outra opção é comparecer pessoalmente na própria Escola Técnica ou na Seciti, localizada na Avenida Duque de Caxias 1.112, Vila Aurora.