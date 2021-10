Secretaria desativa “sentinela” da Policlínica Itamaraty e Hospital de Retaguarda passa a ser referência

Com o avanço da vacinação da população, os números relacionados à pandemia da Covid-19 seguem em queda em Rondonópolis. A melhora é percebida também na rede de saúde, com a redução na quantidade de pacientes.

Com isso, a secretaria municipal de Saúde (SMS) informa que, a partir desta sexta-feira (15), o Hospital Municipal dr. Antônio Santos Muniz, no Jardim Santa Marta, passa a ser referência no município para o atendimento de pessoas com sintomas de doença respiratória ou com suspeita da doença causada pelo novo coronavirus. Comunica ainda que desativou nesta quinta-feira (14) o atendimento da última “unidade sentinela” em funcionamento, a Policlínica Itamaraty.

“Hoje (quinta-feira ) foi o último dia de atendimento nesta modalidade (sentinela) lá na Policlínica Itamaraty, a última em funcionamento das cinco unidades do projeto sentinela que foram instaladas pelo município em julho do ano passado para atender pacientes com suspeita da Covid-19″, disse a coordenadora do Departamento de Atenção à Saúde da SMS, Magda Soares.

Ela acrescentou que nesta sexta-feira, a Policlínica estará fechada ao público para que se faça a organização no local e a partir de segunda-feira (18) volte a fazer os atendimentos de rotina que eram realizados no local antes da pandemia.

“Já o Hospital de Retaguarda (Hospital Municipal Antônio Santos Muniz) estará concentrando a partir desta sexta-feira todos os atendimento de casos de síndromes gripais de níveis leves e moderados, oferecendo testagem para as pessoas que se enquadram nos protocolos de teste”, completou Magda. O Hospital atende todos os dias, incluindo fim de semana e feriado.

Além da Policlínica Itamaraty, as “unidades sentinelas” foram instaladas no ESF Parque das Rosas e Margaridas, ESF Cidade de Deus, ESF Vila Olinda e ESF Vila Rica. Ao longo de mais de um ano, as unidades realizaram milhares de atendimentos a pessoas apresentando problemas respiratórios ou com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus.

“Para se ter uma ideia, nos momentos de pico da pandemia na Policlínica Itamaraty chegou-se a realizar em média 400 atendimentos por dia. Porém, estes números, devido o avanço da vacinação, vêm caindo e nas última semanas a média chegou a 10 a 15 pessoas por dia”, revelou Magda, observando que a melhora da situação epidemiológica na cidade, apontada pela queda no número de casos, possibilitou a secretaria desativar, paulatinamente, as unidades sentinelas.

“Devido à queda progressiva de atendimentos nesses locais registrada ao longo dos meses, as sentinelas foram sendo desativadas e, aos poucos, as unidades foram voltando a fazer os atendimentos de rotina”, ressaltou Magda.