Seduc abre inscrições para II Mostra Científica Virtual

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) abre inscrições para a II Mostra Científica Virtual de STEAM. O evento é voltado para os professores das escolas plenas, escolas-piloto do Novo Ensino Médio da rede estadual e escolas localizadas na baixada cuiabana que ofertam Ensino Médio. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de outubro. A mostra, com o tema Projetos Científicos STEAM, será realizada de forma online. Os trabalhos devem ser encaminhados no e-mail:[email protected]

O projeto incentiva as práticas STEAM, acrônimo em inglês que se refere às Ciências, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática, na vertente de atividades e práticas das áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Engenharias e Linguagens por meio da Arte.

As 126 unidades escolares de Mato Grosso integram o edital finalista do STEAM TechCamp Brasil 2021, que concorreu com projetos dos 26 estados e do Distrito Federal.

A Mostra Científica ocorrerá no período de 4 a 12 de novembro, conforme critérios estabelecidos na chamada de trabalhos.

Coordenador do Ensino Médio da Seduc, Tiago Wesley Machado destaca que a perspectiva da inserção das tecnologias da educação pública é relevante para proporcionar meios para o protagonismo dos estudantes que ocorrem de fato no chão da escola. “É extremamente positivo participar desse projeto”, assinala.

Para Fabiula Costa Lopes, da Coordenadoria de Ensino Médio da Seduc, o objetivo é fomentar práticas com abordagem STEAM e fortalecer o trabalho em desenvolvimento nas escolas.