Seduc reabre inscrições para coordenador e formador do Programa Alfabetiza MT

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) reabriu as inscrições para as funções de coordenador regional, formador regional de educação infantil e formador regional de alfabetização do Programa Alfabetiza MT, conforme o Edital 001/2021/GS/SEDUC/2021, publicado em 20 de setembro. No total são 24 vagas.

O programa tem o objetivo de alfabetizar crianças até o segundo ano do Ensino Fundamental em regime de colaboração entre o Governo do Estado de Mato Grosso e os municípios. O Processo Seletivo Simplificado (PSS) para as vagas de formador regional e consultor de formação será até quinta-feira (21.10).

Já para coordenador regional é até segunda-feira (18.10). As inscrições devem ser feitas nas 15 Diretorias Regionais de Educação (DRE) do respectivo polo do município. O aviso de reabertura foi encaminhado via e-mail na sexta-feira (15.10) para todas as Diretorias Regionais de Educação (DRE).

Há uma vaga para consultor regional nas DREs de Barra do Garças, Confresa, Diamantino, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste e Sinop. Há também uma vaga para formador regional de educação infantil nas DREs de Alta Floresta, Cuiabá, Diamantino, Matupá, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Sinop e Tangará da Serra.

Para formador regional de alfabetização há vagas nas DREs de Cuiabá, Barra do Garças, Confresa, Diamantino, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra.

Veja as vagas por município no quadro abaixo.

Retificação do edital

No mesmo procedimento feito para reabrir as inscrições de vagas do Programa Alfabetiza MT, foram feitas retificações no Edital 001/2021/GS/SEDUC/2021 para correções e adequações.

Entre as retificações e mudanças constam a inclusão do cadastro de reserva, critério para o candidato se inscrever em apenas uma função, critérios para comprovação de experiência para as funções do consultor de formação, formador regional de educação infantil e formador regional de alfabetização.